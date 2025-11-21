Funding Circle Holdings Aktie

Funding Circle Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6WD / ISIN: GB00BG0TPX62

21.11.2025 18:26:45

Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH)
Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

21-Nov-2025 / 17:26 GMT/BST

LEI: 2138003EK6UAINBBUS19

 

21 November 2025

 

Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares

The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025:

Date of purchase:

21 November 2025

Number of ordinary shares purchased:

62,717

Highest price paid per share:

119.20p

Lowest price paid per share:

115.00p

Volume weighted average price paid per share:

116.7580p

 

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 1,275,582 of its Ordinary Shares in treasury and has 303,465,994 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 303,465,994 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

 

Aggregate information:

 

Venue

Volume-weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

LSE

116.7580p

62,717

 

Individual information:

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price (GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

471

117.40

08:00:39

00362342957TRLO1

XLON

47

118.60

08:11:02

00362346324TRLO1

XLON

77

118.60

08:11:02

00362346325TRLO1

XLON

358

118.60

08:11:55

00362346638TRLO1

XLON

664

117.80

08:11:55

00362346639TRLO1

XLON

200

117.80

08:19:51

00362349489TRLO1

XLON

304

117.80

08:19:51

00362349490TRLO1

XLON

291

118.60

08:29:03

00362352625TRLO1

XLON

186

118.60

08:29:13

00362352691TRLO1

XLON

649

118.40

08:29:15

00362352696TRLO1

XLON

47

118.60

08:51:29

00362360345TRLO1

XLON

300

118.60

08:51:29

00362360346TRLO1

XLON

138

118.60

08:51:29

00362360347TRLO1

XLON

1796

118.80

08:51:31

00362360375TRLO1

XLON

369

118.80

08:51:31

00362360376TRLO1

XLON

212

119.20

08:51:41

00362360443TRLO1

XLON

446

119.20

08:51:41

00362360444TRLO1

XLON

400

118.40

09:00:43

00362365461TRLO1

XLON

258

118.40

09:00:43

00362365462TRLO1

XLON

156

118.00

09:14:47

00362374497TRLO1

XLON

481

118.00

09:22:01

00362381230TRLO1

XLON

156

118.00

09:22:01

00362381231TRLO1

XLON

19

118.00

09:22:01

00362381232TRLO1

XLON

1122

118.00

09:22:01

00362381233TRLO1

XLON

668

117.60

09:33:16

00362391171TRLO1

XLON

695

117.00

09:51:47

00362405188TRLO1

XLON

1808

117.00

09:51:47

00362405189TRLO1

XLON

642

116.40

09:51:50

00362405256TRLO1

XLON

681

116.00

09:52:38

00362405795TRLO1

XLON

35

116.80

10:00:02

00362410840TRLO1

XLON

687

116.40

10:03:10

00362410996TRLO1

XLON

672

116.00

10:18:34

00362411695TRLO1

XLON

661

116.20

10:18:50

00362411717TRLO1

XLON

300

116.40

10:18:50

00362411718TRLO1

XLON

200

116.20

10:19:22

00362411731TRLO1

XLON

39

116.60

10:23:05

00362411864TRLO1

XLON

515

116.40

10:23:06

00362411866TRLO1

XLON

688

116.20

10:35:13

00362412578TRLO1

XLON

682

116.60

10:39:11

00362412733TRLO1

XLON

100

117.00

10:42:53

00362412884TRLO1

XLON

679

116.80

10:42:54

00362412885TRLO1

XLON

39

117.00

10:52:24

00362413223TRLO1

XLON

300

117.00

10:52:24

00362413224TRLO1

XLON

103

117.00

10:52:24

00362413225TRLO1

XLON

16

117.00

10:52:24

00362413226TRLO1

XLON

1064

117.00

10:52:24

00362413227TRLO1

XLON

200

117.40

10:56:49

00362413560TRLO1

XLON

52

117.40

10:56:49

00362413561TRLO1

XLON

680

117.00

10:57:40

00362413623TRLO1

XLON

172

117.40

11:16:29

00362414444TRLO1

XLON

100

117.40

11:16:29

00362414445TRLO1

XLON

660

116.80

11:22:50

00362414753TRLO1

XLON

671

116.60

11:30:09

00362415086TRLO1

XLON

64

116.20

11:45:06

00362415742TRLO1

XLON

798

116.20

11:47:43

00362415871TRLO1

XLON

587

116.20

11:52:04

00362416056TRLO1

XLON

650

116.00

12:05:37

00362416614TRLO1

XLON

665

116.00

12:05:38

00362416616TRLO1

XLON

652

116.00

12:12:52

00362416959TRLO1

XLON

651

116.00

12:12:52

00362416960TRLO1

XLON

372

116.00

12:12:55

00362416962TRLO1

XLON

988

116.00

12:21:26

00362417496TRLO1

XLON

372

116.00

12:21:26

00362417497TRLO1

XLON

1364

116.00

12:21:27

00362417502TRLO1

XLON

361

116.00

12:24:16

00362417651TRLO1

XLON

361

116.00

12:28:57

00362417829TRLO1

XLON

332

116.00

12:28:57

00362417830TRLO1

XLON

692

116.00

12:28:57

00362417831TRLO1

XLON

198

116.40

12:30:16

00362417922TRLO1

XLON

685

116.20

12:30:54

00362418007TRLO1

XLON

698

116.60

12:43:08

00362418448TRLO1

XLON

512

117.00

13:12:22

00362419599TRLO1

XLON

249

117.00

13:12:22

00362419600TRLO1

XLON

329

117.00

13:12:22

00362419601TRLO1

XLON

177

117.00

13:12:22

00362419602TRLO1

XLON

1071

117.00

13:12:22

00362419603TRLO1

XLON

883

117.40

13:12:22

00362419604TRLO1

XLON

678

117.00

13:35:37

00362420626TRLO1

XLON

1155

117.00

13:35:37

00362420627TRLO1

XLON

651

117.20

13:36:45

00362420668TRLO1

XLON

24

117.20

13:36:45

00362420669TRLO1

XLON

678

117.00

13:36:46

00362420671TRLO1

XLON

675

117.00

14:05:06

00362422114TRLO1

XLON

471

116.60

14:14:30

00362422685TRLO1

XLON

691

116.80

14:18:49

00362422856TRLO1

XLON

198

117.00

14:19:04

00362422866TRLO1

XLON

2

117.00

14:19:04

00362422867TRLO1

XLON

147

117.00

14:19:04

00362422868TRLO1

XLON

742

117.00

14:19:04

00362422869TRLO1

XLON

682

116.80

14:19:12

00362422877TRLO1

XLON

670

116.80

14:19:19

00362422882TRLO1

XLON

675

116.80

14:21:43

00362423084TRLO1

XLON

1

116.80

14:22:12

00362423111TRLO1

XLON

400

116.80

14:22:12

00362423112TRLO1

XLON

400

116.80

14:25:42

00362423275TRLO1

XLON

294

116.80

14:25:42

00362423276TRLO1

XLON

606

116.60

14:28:50

00362423405TRLO1

XLON

400

116.40

14:40:07

00362423997TRLO1

XLON

296

116.40

14:40:07

00362423998TRLO1

XLON

64

116.40

14:56:46

00362424954TRLO1

XLON

603

116.40

14:56:46

00362424955TRLO1

XLON

639

116.40

15:00:11

00362425114TRLO1

XLON

535

117.00

15:20:02

00362426371TRLO1

XLON

186

117.00

15:20:02

00362426372TRLO1

XLON

265

117.00

15:20:02

00362426373TRLO1

XLON

1999

117.00

15:20:02

00362426374TRLO1

XLON

696

117.00

15:20:02

00362426375TRLO1

XLON

32

116.40

15:32:14

00362427401TRLO1

XLON

653

116.40

15:32:21

00362427415TRLO1

XLON

168

116.40

15:32:38

00362427445TRLO1

XLON

664

116.20

15:33:07

00362427470TRLO1

XLON

638

116.20

15:33:21

00362427486TRLO1

XLON

585

116.00

15:35:26

00362427712TRLO1

XLON

93

116.00

15:36:01

00362427753TRLO1

XLON

585

116.00

15:36:01

00362427754TRLO1

XLON

111

116.00

15:36:33

00362427799TRLO1

XLON

111

116.00

15:36:36

00362427806TRLO1

XLON

560

116.00

15:36:36

00362427807TRLO1

XLON

143

116.00

15:37:04

00362427895TRLO1

XLON

400

116.00

15:37:04

00362427896TRLO1

XLON

147

116.00

15:37:04

00362427897TRLO1

XLON

698

116.00

15:37:57

00362427977TRLO1

XLON

670

115.20

15:38:58

00362428087TRLO1

XLON

6

115.00

15:39:06

00362428104TRLO1

XLON

634

115.00

15:39:40

00362428145TRLO1

XLON

642

116.00

15:50:22

00362429065TRLO1

XLON

357

116.20

15:50:45

00362429079TRLO1

XLON

299

116.20

15:50:45

00362429080TRLO1

XLON

645

115.60

15:52:33

00362429222TRLO1

XLON

686

115.20

15:53:22

00362429274TRLO1

XLON

312

115.80

16:00:59

00362429800TRLO1

XLON

224

115.60

16:07:11

00362430277TRLO1

XLON

312

115.60

16:07:11

00362430278TRLO1

XLON

152

115.40

16:17:14

00362431272TRLO1

XLON

 

 

 

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations    ir@fundingcircle.com
Tony Nicol

Media Relations     press@fundingcircle.com
 

Headland Consultancy   +44 (0) 20 3805 4822
Stephen Malthouse

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BG0TPX62
Category Code: POS
TIDM: FCH
LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19
Sequence No.: 409119
EQS News ID: 2234510

 
End of Announcement EQS News Service

