eBay Aktie
ISIN: ARDEUT116167
|
04.05.2026 02:18:20
GameStop makes $55.5bn takeover offer for eBay
GameStop's chief executive Ryan Cohen told the Wall Street Journal that he sees potential to make eBay a much bigger rival to Amazon.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|
19.02.26
|eBay-Aktie springt hoch: Gewinn und Umsatzt besser als von Analysten erwartet (finanzen.at)
Analysen zu eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|77 425,00
|0,00%