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08.05.2026 06:00:00

GameStop’s wild bid for eBay

CEO Ryan Cohen is pushing to acquire eBay despite it having a market capitalisation four times that of his companyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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