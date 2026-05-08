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WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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08.05.2026 06:00:00
GameStop’s wild bid for eBay
CEO Ryan Cohen is pushing to acquire eBay despite it having a market capitalisation four times that of his companyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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