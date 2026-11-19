Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
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19.11.2026 22:33:21
Gap Inc. Profit Rises In Q3
(RTTNews) - Gap Inc. (GAP) announced earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $311 million, or $0.86 per share. This compares with $236 million, or $0.62 per share, last year.
Excluding items, Gap Inc. reported adjusted earnings of $296 million or $0.82 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.8% to $4.011 billion from $3.942 billion last year.
Gap Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $311 Mln. vs. $236 Mln. last year. -EPS: $0.86 vs. $0.62 last year. -Revenue: $4.011 Bln vs. $3.942 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.29 To $ 2.34 Full year revenue guidance: 1 % To 1.5 %
Fourth Quarter Fiscal 2026
The Company now expects fourth-quarter fiscal 2026 net sales to remain flat to decline by up to 1% compared with the prior year
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