Garmin Aktie

Garmin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324

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21.07.2026 14:08:00

Garmin Cirqa: Bildschirmloser Fitnesstracker ohne Abo

Garmin hat mit dem Cirqa seinen ersten bildschirmlosen Fitnesstracker vorgestellt. Das Band erfasst Gesundheitsdaten und kommt ohne Abozwang.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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