Garmin Ltd Reveals Climb In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Garmin Ltd (GRMN) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $528.68 million, or $2.73 per share. This compares with $435.73 million, or $2.25 per share, last year.
Excluding items, Garmin Ltd reported adjusted earnings of $540.11 million or $2.79 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 21.5% to $2.214 billion from $1.822 billion last year.
Garmin Ltd earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $528.68 Mln. vs. $435.73 Mln. last year. -EPS: $2.73 vs. $2.25 last year. -Revenue: $2.214 Bln vs. $1.822 Bln last year.
