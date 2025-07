Gebrauchte E-Autos immer beliebter - vor allem von VW und BMW

Im ersten Halbjahr 2025 wurden knapp ein Viertel (24,7 Prozent) mehr gebrauchte Elektroautos zugelassen, teilte die Statistik Austria am Montag mit. Deutliche Steigerungen gab es auch bei Pkw mit Benzin-Elektroantrieb (plus 39,5 Prozent) und Pkw mit Diesel-Elektroantrieb (plus 28,6 Prozent). Insgesamt wurden 428.250 gebrauchte Pkw (plus 4,2 Prozent zur Vorjahresperiode) in Österreich zugelassen.

Bei Pkw mit Dieselantrieb gingen die Zulassungen um 2,2 Prozent zurück, für Benziner stieg sie um 4,2 Prozent. Gebraucht-Pkw mit Verbrennerantrieb haben allerdings immer noch einen sehr hohen Anteil an den Gesamtzulassungen. 36,9 Prozent entfielen im ersten Halbjahr 2025 auf Benziner, 48,4 Prozent auf Diesel.

Der Anteil von Elektroautos lag dagegen bei lediglich 3,9 Prozent, 7,9 Prozent waren es für Pkw mit Benzin-Elektroantrieb und 2,8 Prozent für Pkw mit Diesel-Elektroantrieb. Insgesamt hatten Pkw mit alternativen Antriebssystemen einen Anteil von 14,7 Prozent am Gebrauchtwagenmarkt, das war rund jeder siebente gebraucht zugelassene Pkw.

VW, BMW und Audi am häufigsten zugelassene Marken

Besonders beliebte Marken für Gebrauchtwagen waren VW (Anteil: 18,9 Prozent), BMW (9,7 Prozent), Audi (9,3 Prozent). Die stärksten Zugewinne im Halbjahr gab es bei Peugeot (plus 10,0 Prozent), BMW (plus 6,7 Prozent), Opel (plus 6,1 Prozent), Mercedes (plus 4,7 Prozent).

5,3 Prozent mehr gebrauchte Kfz zugelassen

Unter den Nutzfahrzeugen wurden im Halbjahr mehr land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen (plus 19,0 Prozent), Lastkraftwagen (Lkw) Klasse N3 (plus 6,7 Prozent), Lkw Klasse N1 (plus 6,4 Prozent) und Lkw Klasse N2 (plus 1,5 Prozent) gebraucht zugelassen. Dagegen gingen die Gebrauchtzulassungen von Sattelzugfahrzeugen (minus 0,7 Prozent) leicht zurück.

Bei gebrauchten Zweirädern wurden um 11,4 Prozent mehr Motorfahrräder und 8,2 Prozent mehr Motorräder zugelassen. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 554.393 gebrauchte Kraftfahrzeuge (Kfz) zugelassen, das waren 5,3 Prozent mehr als im Halbjahr 2024.

bel/tpo

APA