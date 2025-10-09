Mercedes-Benz Group Aktie

53,42EUR
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

09.10.2025 19:37:31

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Alles in allem setze der Autobauer den bereits mit den Ergebnissen für das abgelaufene Geschäftsjahr angekündigten Restrukturierungsplan weiter um, jedoch schneller als bislang, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Geschäftsbereich Van leiste auch in diesem Jahresviertel einen starken Beitrag zum Ertrag, was auch im weiteren Jahresverlauf zu einer positiven Entwicklung der Liquidität und des Ergebnisses beitragen werde./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:28 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
53,56 € 		Abst. Kursziel*:
26,96%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
53,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,29%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

