Mercedes-Benz Group Aktie
|53,42EUR
|0,10EUR
|0,19%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Alles in allem setze der Autobauer den bereits mit den Ergebnissen für das abgelaufene Geschäftsjahr angekündigten Restrukturierungsplan weiter um, jedoch schneller als bislang, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Geschäftsbereich Van leiste auch in diesem Jahresviertel einen starken Beitrag zum Ertrag, was auch im weiteren Jahresverlauf zu einer positiven Entwicklung der Liquidität und des Ergebnisses beitragen werde./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
53,56 €
|
Abst. Kursziel*:
26,96%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
53,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,29%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)mehr Nachrichten
|
20:49
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Mercedes-Benz auf 'Overweight' - Ziel 68 Euro (dpa-AFX)
|
17:59
|Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
08.10.25
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
08.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
08.10.25
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
08.10.25
|DAX aktuell: DAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
08.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Am Mittwochnachmittag Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
08.10.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)