Mercedes-Benz Group Aktie
|53,32EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Im Gegensatz zu BMW hätten die Stuttgarter die Zielspanne für die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) der Auto-Sparte in diesem Jahr beibehalten, auch wenn nunmehr das untere Ende des Korridors angepeilt werde, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Geholfen hätten dabei ein solider Modellmix bei Fahrzeugtypen aus der Oberklasse und eine gute Kontrolle der Fixkosten./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 14:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 14:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
53,90 €
|
Abst. Kursziel*:
2,04%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
53,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,15%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)mehr Nachrichten
|
20:49
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Mercedes-Benz auf 'Overweight' - Ziel 68 Euro (dpa-AFX)
|
17:59
|Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
08.10.25
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
08.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
08.10.25
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
08.10.25
|DAX aktuell: DAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
08.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Am Mittwochnachmittag Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
08.10.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)