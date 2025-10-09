Mercedes-Benz Group Aktie

53,32EUR 0,00EUR 0,00%
Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
09.10.2025 21:05:24

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Im Gegensatz zu BMW hätten die Stuttgarter die Zielspanne für die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) der Auto-Sparte in diesem Jahr beibehalten, auch wenn nunmehr das untere Ende des Korridors angepeilt werde, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Geholfen hätten dabei ein solider Modellmix bei Fahrzeugtypen aus der Oberklasse und eine gute Kontrolle der Fixkosten./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 14:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 14:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
53,90 € 		Abst. Kursziel*:
2,04%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
53,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,15%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)mehr Nachrichten