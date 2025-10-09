Mercedes-Benz Group Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die jüngsten Auslieferungszahlen hätten zwar enttäuscht, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie entsprächen aber seiner Einschätzung, dass die Stuttgarter in China Schwierigkeiten haben könnten, sich im Wettbewerb zu behaupten, insbesondere kurzfristig. Die zunehmende Konkurrenz durch inländische Hersteller, insbesondere im Elektroauto-Segment, stelle einen anhaltenden strukturellen Gegenwind dar./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 13:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 13:53 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
