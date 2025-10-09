Mercedes-Benz Group Aktie

53,32EUR 0,00EUR 0,00%
Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

09.10.2025 20:31:17

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die jüngsten Auslieferungszahlen hätten zwar enttäuscht, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie entsprächen aber seiner Einschätzung, dass die Stuttgarter in China Schwierigkeiten haben könnten, sich im Wettbewerb zu behaupten, insbesondere kurzfristig. Die zunehmende Konkurrenz durch inländische Hersteller, insbesondere im Elektroauto-Segment, stelle einen anhaltenden strukturellen Gegenwind dar./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 13:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 13:53 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
54,32 € 		Abst. Kursziel*:
1,25%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
53,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,15%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
