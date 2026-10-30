General Dynamics Aktie
WKN: 851143 / ISIN: US3695501086
|
30.10.2026 12:05:35
General Dynamics Corp. Announces Rise In Q3 Income
(RTTNews) - General Dynamics Corp. (GD) reported a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $1.229 billion, or $4.49 per share. This compares with $1.059 billion, or $3.88 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 12.9% to $14.566 billion from $12.907 billion last year.
General Dynamics Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.229 Bln. vs. $1.059 Bln. last year. -EPS: $4.49 vs. $3.88 last year. -Revenue: $14.566 Bln vs. $12.907 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu General Dynamics Corp.
Analysen zu General Dynamics Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|General Dynamics Corp.
|333,30
|0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.