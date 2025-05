Generali-Aktie dennoch schwächer: Generali verdient mehr im Tagesgeschäft

Während die Prämieneinnahmen mit 26,5 Milliarden Euro im ersten Quartal wegen eines Rückgangs in der Lebensversicherung praktisch stagnierten, wuchs der operative Gewinn im Jahresvergleich um fast neun Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Mailand mitteilte.

So legten die Prämieneinnahmen im Schaden- und Unfallgeschäft merklich zu, und der Konzern konnte nach Abzug der Aufwendungen für Schäden, Verwaltung und Vertrieb einen größeren Anteil der Beiträge für sich behalten. Unter dem Strich verdiente Generalimit knapp 1,2 Milliarden Euro jedoch fast fünf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, weil sich die damaligen hohen Kapitalerträge und der gewinnbringende Verkauf einer Tochtergesellschaft nicht wiederholten.

Generali-Chef Philippe Donnet sieht den Konzern angesichts der jüngsten Zahlen auf Kurs zu seinen Mittelfristzielen. So soll der Gewinn je Aktie in den Jahren 2025 bis 2027 im Schnitt um acht bis zehn Prozent steigen. Die Dividende je Aktie soll im jährlichen Durchschnitt sogar um mehr als zehn Prozent wachsen.

Die Generali-Aktie notiert in Mailand zeitweise 1,38 Prozent tiefer bei 32,84 Euro.

MAILAND (dpa-AFX)