Gentex Aktie
WKN: 868891 / ISIN: US3719011096
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24.07.2026 20:01:38
Gentex Warns China Sales Will Keep Falling Through 2027
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