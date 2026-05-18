Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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18.05.2026 20:03:19
German intelligence offices snub US-based Palantir software
Germany's domestic intelligence agency has reportedly chosen a data analysis system from France, instead of US-based Palantir. Civil society has welcomed the move, but says more must be done.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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