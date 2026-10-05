Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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05.10.2026 16:03:27
Germany news: VW to step up cost-cutting program
Volkswagen's chief says the carmaker will accelerate its streamlining measures as workers protest. The Israeli ambassador says the Left Party win in Berlin polls poses a risk to the city's Jewish community. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX notiert im Minus (finanzen.at)
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15:58
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|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
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02.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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02.10.26
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Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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|23.09.26
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|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
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|UBS AG
|23.09.26
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|22.09.26
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|21.09.26
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