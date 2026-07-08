Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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08.07.2026 17:15:20
Germany's development aid strategy under fire
Days ahead of the launch of the North-South Commission, development aid organizations have urged the German government to reverse billions in cuts to development aid.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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