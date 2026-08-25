Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
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25.08.2026 09:23:00
Gerresheimer-Aktie fällt: Interim-CEO Röhrhoff tritt vorzeitig zurück
Gerresheimer-Rückschlag wegen Interimchef-Abschied
Die zuletzt nahe 28 Euro stabilisierten Gerresheimer-Aktien haben am Dienstag vorbörslich einen deutlichen Rückschlag erlebt. Der überraschende Rücktritt des Interimchefs Uwe Röhrhoff erhöht wieder die Unsicherheit unter den Anlegern, wie es bei dem angeschlagenen Verpackungshersteller weitergeht.
Die Gerresheimer-Aktie notiert am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 7,07 Prozent tiefer bei 26,04 Euro.
Das Unternehmen arbeitete seit geraumer Zeit Bilanzunstimmigkeiten auf, die den Kurs Ende Februar bis unter 15 Euro gedrückt hatten. Die seitdem spürbare Erholung hatte dann Ende Juli bei 32 Euro gegipfelt, als ein Spartenverkauf finanzielle Luft schaffte. Seitdem war die Aktie bei etwa 28 Euro auf Richtungssuche.
Ein Händler monierte die unklare Lage, die der frühe Rücktritt von Röhrhoff mit sich bringe. Der Manager hat sein Mandat, das ohnehin nur bis längstens Oktober 2026 galt, auf eigenen Wunsch beendet. Finanzchef Wolf Lehmann und Vorstandsmitglied Achim Schalk sollen bis auf Weiteres seine Aufgaben übernehmen.
DOW JONES / dpa-AFX
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