Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen

Zum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Letztendlich stieg der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,35 Prozent auf 4 536,77 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,972 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,022 Prozent fester bei 4 522,13 Punkten, nach 4 521,13 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 538,32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 519,28 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 340,77 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 19.09.2023, den Wert von 4 242,70 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.12.2022, bei 3 811,24 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 17,65 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 4 593,11 Punkten. Bei 3 802,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 2,80 Prozent auf 167,98 EUR), Allianz (+ 0,75 Prozent auf 242,50 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,70 Prozent auf 2,64 EUR), UniCredit (+ 0,69 Prozent auf 24,28 EUR) und BASF (+ 0,61 Prozent auf 48,57 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Stellantis (-1,39 Prozent auf 21,22 EUR), Ferrari (-0,74 Prozent auf 314,96 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,56 Prozent auf 114,16 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,52 Prozent auf 63,21 EUR) und Deutsche Telekom (-0,26 Prozent auf 21,48 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 8 083 731 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 373,758 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

