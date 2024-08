Gewinne in Europa: STOXX 50 verbucht am Montagmittag Zuschläge

Am Montagmittag wagen sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr erhöht sich der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,46 Prozent auf 4 468,63 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,110 Prozent höher bei 4 452,94 Punkten in den Handel, nach 4 448,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 448,20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 468,70 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 491,43 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 29.04.2024, den Wert von 4 413,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 038,12 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 9,20 Prozent zu Buche. Bei 4 584,77 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Zähler.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 2,12 Prozent auf 4,64 GBP), HSBC (+ 1,82 Prozent auf 6,77 GBP), BAT (+ 1,80 Prozent auf 27,78 GBP), AstraZeneca (+ 1,79 Prozent auf 123,98 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,73 Prozent auf 28,28 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Reckitt Benckiser (-9,09 Prozent auf 40,78 GBP), BASF (-1,77 Prozent auf 42,96 EUR), Richemont (-1,45 Prozent auf 132,95 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,09 Prozent auf 62,33 EUR) und Diageo (-0,27 Prozent auf 25,59 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6 679 002 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 516,697 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,43 zu Buche schlagen. Im Index weist die HSBC-Aktie mit 10,11 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at