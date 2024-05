Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsende in Grün

Am Mittwoch notierte der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,30 Prozent fester bei 4 535,87 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,167 Prozent auf 4 529,96 Punkte an der Kurstafel, nach 4 522,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 543,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 519,93 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der STOXX 50 bereits um 0,169 Prozent zu. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 15.04.2024, bei 4 390,03 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 15.02.2024, bei 4 238,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 045,38 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,85 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 543,01 Punkten. 4 010,21 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit National Grid (+ 1,52 Prozent auf 11,37 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,35 Prozent auf 48,20 CHF), Siemens (+ 1,33 Prozent auf 187,70 EUR), Roche (+ 1,29 Prozent auf 227,50 CHF) und UBS (+ 1,24 Prozent auf 27,67 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Diageo (-1,27 Prozent auf 28,03 GBP), BP (-1,07 Prozent auf 4,97 GBP), Glencore (-0,93 Prozent auf 4,88 GBP), Allianz (-0,79 Prozent auf 263,30 EUR) und AstraZeneca (-0,60 Prozent auf 121,72 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 23 265 816 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 538,220 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Im STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,83 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

