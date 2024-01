Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Der STOXX 50 beendete den Donnerstagshandel im Plus.

Zum Handelsschluss tendierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,61 Prozent stärker bei 4 058,14 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,176 Prozent stärker bei 4 040,50 Punkten in den Handel, nach 4 033,40 Punkten am Vortag.

Bei 4 033,37 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 060,29 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,947 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 18.12.2023, stand der STOXX 50 bei 4 065,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.10.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 917,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.01.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 915,11 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,827 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 124,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 10,39 Prozent auf 116,35 CHF), SAP SE (+ 1,68 Prozent auf 147,26 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,44 Prozent auf 36,62 CHF), RELX (+ 1,33 Prozent auf 32,64 GBP) und Siemens (+ 1,18 Prozent auf 160,82 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Bayer (-2,06 Prozent auf 32,52 EUR), Unilever (-1,40 Prozent auf 37,09 GBP), BAT (-1,31 Prozent auf 22,89 GBP), GSK (-1,27 Prozent auf 15,56 GBP) und National Grid (-1,21 Prozent auf 10,25 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 25 415 894 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 437,493 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert mit 5,07 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die HSBC-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,87 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at