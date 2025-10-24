Mercedes-Benz Group Aktie

53,13EUR 0,17EUR 0,32%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

24.10.2025 11:30:58

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Mercedes-Benz auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Dank Zugeständnissen der EU bei den CO2-Emissionen, die nun über drei Jahre gemittelt anstatt jährlich bewertet würden, drohten den europäischen Autobauern 2025 keine empfindlichen Strafzahlungen mehr, schrieb Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden Studie. An der Notwendigkeit der Transformation hin zu Elektroantrieben ändere das aber nichts. Einzig BMW habe die CO2-Vorgaben schon im laufenden Jahr erfüllt und sei auch dank der Elektromodellreihe Neue Klasse hier führend in Deutschland. Mercedes-Benz sei bislang weniger erfolgreich, könnte dank neuer Modelle aber aufholen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:11 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
53,10 € 		Abst. Kursziel*:
3,58%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
53,13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,52%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)mehr Nachrichten

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)mehr Analysen

11:30 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
17.10.25 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.25 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.25 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
