Gewinne in Frankfurt: TecDAX im Plus

Am Montag tendiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,25 Prozent fester bei 3 352,56 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 535,221 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,052 Prozent auf 3 342,36 Punkte an der Kurstafel, nach 3 344,10 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 333,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 353,17 Punkten.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 19.07.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 284,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 431,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wurde der TecDAX mit 3 060,13 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 0,841 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Bei 3 125,18 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit 1&1 (+ 3,53 Prozent auf 13,50 EUR), ATOSS Software (+ 2,21 Prozent auf 139,00 EUR), United Internet (+ 2,13 Prozent auf 18,68 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,75 Prozent auf 64,00 EUR) und SMA Solar (+ 1,44 Prozent auf 22,48 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil PNE (-5,14 Prozent auf 13,28 EUR), HENSOLDT (-3,81 Prozent auf 34,86 EUR), Elmos Semiconductor (-1,55 Prozent auf 76,10 EUR), Energiekontor (-1,04 Prozent auf 56,90 EUR) und JENOPTIK (-0,91 Prozent auf 28,40 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 306 842 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 229,567 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,59 erwartet. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,16 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at