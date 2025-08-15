Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus

In New York standen die Signale am fünften Tag der Woche auf Stabilisierung.

Der Dow Jones ging nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 44 946,12 Punkten aus dem Freitagshandel. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,441 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,045 Prozent auf 44 890,84 Punkte an der Kurstafel, nach 44 911,26 Punkten am Vortag.

Bei 44 897,98 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 45 203,52 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1,72 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 15.07.2025, lag der Dow Jones noch bei 44 023,29 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 15.05.2025, den Stand von 42 322,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 40 563,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 6,02 Prozent. Bei 45 203,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 11,98 Prozent auf 304,01 USD), Salesforce (+ 3,89 Prozent auf 242,44 USD), Amgen (+ 2,13 Prozent auf 296,47 USD), Merck (+ 1,75 Prozent auf 84,21 USD) und Verizon (+ 1,70 Prozent auf 44,24 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Cisco (-4,47 Prozent auf 66,20 USD), 3M (-2,72 Prozent auf 152,39 USD), Caterpillar (-2,33 Prozent auf 407,79 USD), Goldman Sachs (-2,21 Prozent auf 730,72 USD) und Home Depot (-1,96 Prozent auf 339,45 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 40 683 270 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,802 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Verizon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,29 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at