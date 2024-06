Gewinne in New York: Dow Jones mittags im Aufwind

Um 17:58 Uhr legt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,19 Prozent auf 39 237,03 Punkte zu. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 14,175 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,145 Prozent auf 39 107,10 Punkte an der Kurstafel, nach 39 164,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 39 092,16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 39 443,60 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 0,134 Prozent zu. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 28.05.2024, bei 38 852,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 39 807,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.06.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 33 852,66 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 4,04 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 40 077,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit UnitedHealth (+ 3,08 Prozent auf 501,44 USD), Salesforce (+ 2,65 Prozent auf 259,56 USD), American Express (+ 1,81) Prozent auf 232,53 USD), Goldman Sachs (+ 1,80 Prozent auf 453,98 USD) und Verizon (+ 1,56 Prozent auf 41,46 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Nike (-19,34 Prozent auf 75,98 USD), Walt Disney (-2,25 Prozent auf 99,87 USD), Travelers (-1,68 Prozent auf 203,47 USD), Amazon (-1,19 Prozent auf 195,49 USD) und 3M (-0,74 Prozent auf 102,41 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das Handelsvolumen der Nike-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 7 621 100 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 3,142 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,56 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at