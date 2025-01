Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsende in der Gewinnzone

Mit dem Dow Jones ging es am Donnerstag aufwärts.

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,38 Prozent fester bei 44 882,13 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 19,167 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,237 Prozent auf 44 819,55 Punkte an der Kurstafel, nach 44 713,52 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 44 548,69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 45 008,75 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,66 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 30.12.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 42 573,73 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.10.2024, wurde der Dow Jones mit 42 141,54 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 30.01.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 38 467,31 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 5,87 Prozent zu Buche. Bei 45 008,75 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 41 844,89 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell IBM (+ 12,96 Prozent auf 258,27 USD), Boeing (+ 3,38 Prozent auf 179,53 USD), Nike (+ 2,29 Prozent auf 78,33 USD), Visa (+ 2,13 Prozent auf 343,05 USD) und Coca-Cola (+ 1,94 Prozent auf 64,05 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Microsoft (-6,18 Prozent auf 414,99 USD), Caterpillar (-4,64 Prozent auf 374,98 USD), Salesforce (-2,95 Prozent auf 343,57 USD), Verizon (-2,01 Prozent auf 39,47 USD) und Amazon (-1,03 Prozent auf 234,64 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 77 513 569 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,454 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,61 zu Buche schlagen. Mit 6,79 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

