Gewinne in New York: Dow Jones zum Start in der Gewinnzone

Der Dow Jones hält am Mittwoch an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Mittwoch tendiert der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,17 Prozent stärker bei 40 904,91 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 13,643 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,097 Prozent fester bei 40 874,52 Punkten, nach 40 834,97 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 40 848,90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 40 963,61 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 0,576 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 40 287,53 Punkte. Vor drei Monaten, am 21.05.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 39 872,99 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.08.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 34 463,69 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,46 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 41 376,00 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 37 122,95 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Amazon (+ 1,31 Prozent auf 181,23 USD), Home Depot (+ 1,30 Prozent auf 372,04 USD), Walmart (+ 0,98 Prozent auf 75,27 USD), Coca-Cola (+ 0,82 Prozent auf 69,95 USD) und Intel (+ 0,79 Prozent auf 21,16 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil American Express (-1,94 Prozent auf 248,16 USD), IBM (-0,58 Prozent auf 194,89 USD), Salesforce (-0,39 Prozent auf 260,81 USD), Microsoft (-0,29 Prozent auf 423,57 USD) und JPMorgan Chase (-0,23 Prozent auf 214,02 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die Amazon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 1 585 099 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,090 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Verizon lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,57 Prozent.

