Gewinne in New York: NASDAQ Composite klettert zum Handelsstart

Der NASDAQ Composite hält am Donnerstag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 15:59 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,31 Prozent stärker bei 15 530,41 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,476 Prozent fester bei 15 555,62 Punkten, nach 15 481,92 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 15 524,13 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 560,62 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,892 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wies der NASDAQ Composite 14 992,97 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 25.10.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 12 821,22 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 25.01.2023, den Wert von 11 313,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 5,18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 15 629,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit American Superconductor (+ 38,56 Prozent auf 13,51 USD), Nektar Therapeutics (+ 6,87 Prozent auf 0,54 USD), Capitol Federal Financial (+ 6,62 Prozent auf 6,44 USD), LSI Industries (+ 6,55 Prozent auf 14,65 USD) und Radcom (+ 5,64 Prozent auf 8,99 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Columbia Banking System (-17,78 Prozent auf 21,04 USD), Enzon Pharmaceuticals (-4,04 Prozent auf 0,09 USD), Cathay General Bancorp (-3,16 Prozent auf 42,56 USD), Amtech Systems (-3,13 Prozent auf 4,33 USD) und Baiducom (-2,59 Prozent auf 107,75 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 1 964 220 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2,772 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,56 zu Buche schlagen. Mit 41,92 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at