Gewinne in Paris: CAC 40 liegt am Freitagmittag im Plus

So bewegt sich der CAC 40 am Freitag.

Am Freitag geht es im CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,06 Prozent auf 7 575,86 Punkte aufwärts. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,371 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,138 Prozent auf 7 560,97 Punkte an der Kurstafel, nach 7 571,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 557,58 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 586,23 Zählern.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,166 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 22.11.2023, wies der CAC 40 einen Stand von 7 260,73 Punkten auf. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 22.09.2023, bei 7 184,82 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 22.12.2022, bei 6 517,97 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 14,88 Prozent nach oben. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 653,99 Punkten. Bei 6 518,21 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Die STMicroelectronics-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 714 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 373,009 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,90 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at