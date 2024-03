Gewinne in Paris: Zum Start des Montagshandels Gewinne im CAC 40

Der CAC 40 knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,15 Prozent stärker bei 8 176,36 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,562 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,142 Prozent höher bei 8 175,98 Punkten in den Handel, nach 8 164,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 8 179,81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 170,57 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wurde der CAC 40 mit 7 768,18 Punkten berechnet. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.12.2023, den Stand von 7 568,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, wurde der CAC 40 auf 6 925,40 Punkte taxiert.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 8,57 Prozent zu Buche. Bei 8 218,07 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 281,10 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im CAC 40

Unter den Top-Aktien im CAC 40 befinden sich derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 1,09 Prozent auf 163,90 EUR), Stellantis (+ 1,05 Prozent auf 26,25 EUR), TotalEnergies (+ 0,18 Prozent auf 62,64 EUR), STMicroelectronics (-1,45 Prozent auf 41,59 EUR) und LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-2,24 Prozent auf 860,35 EUR). Die Flop-Titel im CAC 40 sind derweil LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-2,24 Prozent auf 860,35 EUR), STMicroelectronics (-1,45 Prozent auf 41,59 EUR), TotalEnergies (+ 0,18 Prozent auf 62,64 EUR), Stellantis (+ 1,05 Prozent auf 26,25 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (+ 1,09 Prozent auf 163,90 EUR).

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 sticht die STMicroelectronics-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 085 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 430,172 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,32 erwartet. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at