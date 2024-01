Gewinne in Wien: ATX Prime klettert am Dienstagnachmittag

Der ATX Prime gewinnt am zweiten Tag der Woche an Wert.

Der ATX Prime steigt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,38 Prozent auf 1 703,44 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,003 Prozent höher bei 1 697,06 Punkten in den Dienstagshandel, nach 1 697,01 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1 696,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 706,94 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, lag der ATX Prime bei 1 709,10 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 23.10.2023, einen Stand von 1 522,44 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.01.2023, stand der ATX Prime noch bei 1 668,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 0,618 Prozent zurück. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 731,58 Punkten. 1 664,49 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5,10 Prozent auf 22,68 EUR), Semperit (+ 3,47 Prozent auf 14,90 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,69 Prozent auf 122,00 EUR), Lenzing (+ 2,68 Prozent auf 30,65 EUR) und STRABAG SE (+ 1,42 Prozent auf 42,95 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Addiko Bank (-4,56 Prozent auf 13,60 EUR), UBM Development (-2,75 Prozent auf 21,20 EUR), Marinomed Biotech (-2,69 Prozent auf 28,90 EUR), ZUMTOBEL (-2,25 Prozent auf 6,07 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,90 Prozent auf 9,28 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 222 151 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 26,386 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Die Kapsch TrafficCom-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Mit 10,39 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Semperit-Aktie an.

