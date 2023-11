Gewinne in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Der ATX Prime setzt seinen Aufwärtstrend auch am Freitagmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Der ATX Prime springt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,09 Prozent auf 1 638,63 Punkte an. In den Handel ging der ATX Prime 0,015 Prozent leichter bei 1 636,96 Punkten, nach 1 637,20 Punkten am Vortag.

Bei 1 636,91 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 1 642,57 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 1,89 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 17.10.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 583,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 585,51 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 17.11.2022, den Stand von 1 592,31 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 3,47 Prozent. Bei 1 789,53 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 513,39 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit FACC (+ 1,35 Prozent auf 5,99 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,85 Prozent auf 119,00 EUR), voestalpine (+ 0,79 Prozent auf 25,58 EUR), Semperit (+ 0,71 Prozent auf 14,20 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,69 Prozent auf 26,16 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen AMAG (-1,79 Prozent auf 27,50 EUR), CA Immobilien (-1,58 Prozent auf 31,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,97 Prozent auf 46,00 EUR), STRABAG SE (-0,88 Prozent auf 39,50 EUR) und Flughafen Wien (-0,52 Prozent auf 48,25 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime sticht die CA Immobilien-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 22 885 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 29,426 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Die Kapsch TrafficCom-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,41 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

