Gewinne in Wien: So bewegt sich der ATX Prime aktuell

Am Montag steht der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,24 Prozent im Plus bei 1 714,95 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 1 710,86 Punkte an der Kurstafel, nach 1 710,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 717,83 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 708,29 Zählern.

ATX Prime auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 15.12.2023, stand der ATX Prime bei 1 692,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, einen Stand von 1 584,59 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, wurde der ATX Prime mit 1 652,29 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,054 Prozent nach oben. 1 731,58 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 693,01 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 1,80 Prozent auf 19,80 EUR), Andritz (+ 1,67 Prozent auf 54,75 EUR), Telekom Austria (+ 1,63 Prozent auf 8,12 EUR), S IMMO (+ 0,97 Prozent auf 14,52 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,59 Prozent auf 39,05 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Semperit (-2,36 Prozent auf 14,90 EUR), STRABAG SE (-1,96 Prozent auf 42,55 EUR), EVN (-1,59 Prozent auf 27,90 EUR), UBM Development (-1,33 Prozent auf 22,20 EUR) und AT S (AT&S) (-1,33 Prozent auf 23,78 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 290 229 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 28,158 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

In diesem Jahr verzeichnet die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die BAWAG-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

