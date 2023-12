Gewinne in Zürich: SLI mit Zuschlägen

Der SLI notiert derzeit im Plus.

Um 12:10 Uhr legt der SLI im SIX-Handel um 1,75 Prozent auf 1 803,59 Punkte zu. In den Handel ging der SLI 1,21 Prozent stärker bei 1 794,05 Punkten, nach 1 772,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 805,06 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 792,50 Zählern.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 3,28 Prozent zu. Der SLI wies vor einem Monat, am 14.11.2023, einen Stand von 1 698,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.09.2023, wurde der SLI mit 1 746,93 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 14.12.2022, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 705,10 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 7,29 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 599,02 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit ams (+ 11,35 Prozent auf 2,12 CHF), Straumann (+ 9,27 Prozent auf 135,50 CHF), Sika (+ 5,86 Prozent auf 267,40 CHF), Julius Bär (+ 4,21 Prozent auf 46,82 CHF) und VAT (+ 4,16 Prozent auf 420,90 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Swiss Re (-2,58 Prozent auf 97,86 CHF), Zurich Insurance (-1,28 Prozent auf 447,90 CHF), Givaudan (-0,52 Prozent auf 3 451,00 CHF), Novartis (-0,27 Prozent auf 86,48 CHF) und Roche (+ 0,24 Prozent auf 253,25 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 9 025 357 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 269,942 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,16 Prozent, die höchste im Index.

