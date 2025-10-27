Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

Zurich Insurance-Investment 27.10.2025 10:04:55

SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen

SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Zurich Insurance eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Zurich Insurance-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 309,30 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 32,331 Zurich Insurance-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.10.2025 gerechnet (567,80 CHF), wäre die Investition nun 18 357,58 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +83,58 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance belief sich zuletzt auf 80,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland

27.10.25 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.25 Zurich Insurance Equal Weight Barclays Capital
17.10.25 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.25 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
Zurich Insurance AG (Zürich) 618,00 -0,06% Zurich Insurance AG (Zürich)

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

