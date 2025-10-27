Zurich Insurance Aktie
SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Zurich Insurance-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 309,30 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 32,331 Zurich Insurance-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.10.2025 gerechnet (567,80 CHF), wäre die Investition nun 18 357,58 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +83,58 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance belief sich zuletzt auf 80,87 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
