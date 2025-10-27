UniCredit Aktie

Index im Blick 27.10.2025 12:27:13

Börse Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell

In Europa ist am Mittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,13 Prozent auf 4 789,82 Punkte an. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,186 Prozent auf 4 792,65 Punkte an der Kurstafel, nach 4 783,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 794,16 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 780,52 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 4 605,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 510,26 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 438,96 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10,39 Prozent. 4 826,72 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Punkten erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Intesa Sanpaolo (+ 1,91 Prozent auf 5,56 EUR), UniCredit (+ 1,35 Prozent auf 62,10 EUR), GSK (+ 0,99 Prozent auf 16,36 GBP), Zurich Insurance (+ 0,99 Prozent auf 573,40 CHF) und Rolls-Royce (+ 0,96 Prozent auf 11,32 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Diageo (-2,54 Prozent auf 17,65 GBP), Roche (-2,40 Prozent auf 264,70 CHF), Novartis (-1,29 Prozent auf 102,74 CHF), HSBC (-1,15 Prozent auf 9,92 GBP) und Deutsche Telekom (-0,72 Prozent auf 28,79 EUR) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 238 209 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 346,670 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

2025 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

17.10.25 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
15.10.25 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
25.09.25 Intesa Sanpaolo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.09.25 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.25 Intesa Sanpaolo Overweight Morgan Stanley
