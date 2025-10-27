UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Index im Blick
|
27.10.2025 12:27:13
Börse Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell
Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,13 Prozent auf 4 789,82 Punkte an. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,186 Prozent auf 4 792,65 Punkte an der Kurstafel, nach 4 783,74 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 794,16 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 780,52 Zählern.
STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 4 605,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 510,26 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 438,96 Punkten auf.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10,39 Prozent. 4 826,72 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Punkten erreicht.
Tops und Flops im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Intesa Sanpaolo (+ 1,91 Prozent auf 5,56 EUR), UniCredit (+ 1,35 Prozent auf 62,10 EUR), GSK (+ 0,99 Prozent auf 16,36 GBP), Zurich Insurance (+ 0,99 Prozent auf 573,40 CHF) und Rolls-Royce (+ 0,96 Prozent auf 11,32 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Diageo (-2,54 Prozent auf 17,65 GBP), Roche (-2,40 Prozent auf 264,70 CHF), Novartis (-1,29 Prozent auf 102,74 CHF), HSBC (-1,15 Prozent auf 9,92 GBP) und Deutsche Telekom (-0,72 Prozent auf 28,79 EUR) unter Druck.
Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 238 209 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 346,670 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien
2025 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.mehr Analysen
|17.10.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|15.10.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Morgan Stanley
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|909,20
|1,96%
|BNP Paribas S.A.
|68,88
|0,38%
|Deutsche Telekom AG
|28,71
|-1,03%
|Diageo plc
|20,20
|-2,88%
|GSK PLC Registered Shs
|18,85
|2,45%
|HSBC Holdings plc
|11,50
|0,17%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,55
|1,74%
|Novartis AG
|111,30
|-0,71%
|Roche AG (Genussschein)
|264,80
|-2,36%
|Rolls-Royce Plc
|12,82
|0,16%
|UniCredit S.p.A.
|62,51
|2,32%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|611,80
|0,46%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|4 789,11
|0,11%
