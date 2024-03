Gewinne in Zürich: SLI zum Start auf grünem Terrain

Der SLI gewinnt im SIX-Handel um 09:11 Uhr 0,69 Prozent auf 1 917,94 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,629 Prozent fester bei 1 916,86 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 904,88 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 1 916,65 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 920,14 Punkten lag.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,330 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.02.2024, wies der SLI einen Stand von 1 850,52 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.12.2023, wies der SLI einen Wert von 1 777,89 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.03.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 710,09 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,76 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 931,53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 4,34 Prozent auf 476,30 CHF), ams (+ 2,49 Prozent auf 1,03 CHF), Straumann (+ 2,31 Prozent auf 146,25 CHF), Partners Group (+ 1,91 Prozent auf 1 280,00 CHF) und Julius Bär (+ 1,72 Prozent auf 50,40 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Schindler (-1,23 Prozent auf 232,60 CHF), Roche (-0,50 Prozent auf 229,80 CHF), Swisscom (-0,23 Prozent auf 530,00 CHF), Nestlé (-0,03 Prozent auf 94,52 CHF) und Givaudan (+ 0,07 Prozent auf 4 104,00 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 579 337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 253,712 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,33 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,63 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at