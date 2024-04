Gewinne in Zürich: SMI schlussendlich fester

Am Donnerstag erhöhte sich der SMI via SIX zum Handelsschluss um 0,64 Prozent auf 11 691,13 Punkte. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,252 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,146 Prozent auf 11 633,88 Punkte an der Kurstafel, nach 11 616,87 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Donnerstag bei 11 693,57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 11 616,46 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,335 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 04.03.2024, wurde der SMI mit 11 477,80 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 04.01.2024, bewegte sich der SMI bei 11 224,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.04.2023, wies der SMI einen Stand von 11 073,48 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,66 Prozent zu. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 799,91 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Novartis (+ 2,84 Prozent auf 88,24 CHF), UBS (+ 1,89 Prozent auf 28,56 CHF), Sika (+ 1,86 Prozent auf 268,90 CHF), Alcon (+ 1,57 Prozent auf 76,18 CHF) und Lonza (+ 0,99 Prozent auf 549,20 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Givaudan (-2,44 Prozent auf 3 956,00 CHF), Swiss Life (-1,24 Prozent auf 622,40 CHF), Logitech (-1,10 Prozent auf 80,64 CHF), Holcim (-1,01 Prozent auf 80,48 CHF) und Geberit (-0,91 Prozent auf 523,40 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 581 253 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 252,374 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,89 Prozent die höchste Dividendenrendite.

