KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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29.06.2026 13:39:00
Git grafisch mit KI sortieren und verwalten - GitBrowser
Mit der GitBrowser lassen sich Git-Repos mit KI-Hilfe grafisch sortieren und partiell, anhand der Einteilung committen – auch nur mit Teilen von Dateien.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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