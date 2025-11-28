Glarner Kantonalbank informiert umfassend zur Pension

Glarus, 28. November 2025 – Am Donnerstag, 27. November führte die Glarner Kantonalbank einen Pensionsplanungsevent im Schützenhaus in Glarus durch. Zahlreiche Kundinnen und Kunden konnten umfassend über die finanzielle Vorbereitung auf den Ruhestand informiert werden.

Die Glarner Kantonalbank hat am vergangenen Donnerstag zum Pensionsplanungsevent eingeladen, bei dem unterschiedliche Fachleute der Bank praxisnahe Einblicke in die Themen Pensionsplanung, Anlegen und Erbschaften boten. Den Teilnehmenden wurde eindrücklich aufgezeigt, wie wichtig eine frühzeitige und durchdachte Pensionsplanung ist.

Der Event endete mit einem gemütlichen Apéro, bei dem die Gäste die Möglichkeit hatten, persönliche Gespräche zu führen und sich mit den Expertinnen und Experten der Glarner Kantonalbank auszutauschen. Die Teilnehmenden zeigten grosses Interesse an dem Thema und die positive Resonanz unterstrich die Wichtigkeit einer umfassenden Begleitung in diesem Bereich.