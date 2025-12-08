Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Glarner Kantonalbank Aktie

Glarner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.12.2025 08:30:13

Glarner Kantonalbank lanciert neue Website

Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Glarner Kantonalbank lanciert neue Website

08.12.2025 / 08:30 CET/CEST

Glarus, 8. Dezember 2025 – Die Glarner Kantonalbank präsentiert sich seit Anfang Dezember mit einem frischen digitalen Auftritt: Die Website glkb.ch erscheint in einem modernen Design und mit verbesserter Benutzerführung und Barrierefreiheit. Gleichzeitig erhalten auch die Login-Seiten für das E-Banking und die Online-Produkte ein neues Erscheinungsbild und enthalten erweiterte Sicherheitsmassnahmen.

Mit dem Relaunch der Website setzt die Glarner Kantonalbank ein Zeichen für Benutzerfreundlichkeit, visuelle Qualität und Aktualität. Die neue Struktur und das Design wurden in enger Zusammenarbeit mit der Schweizer Softwareentwicklungsfirma ConX und der Agentur Festland entwickelt und konsequent auf das aufgefrischte Corporate Design der Bank abgestimmt. «Wir freuen uns, unseren digitalen Auftritt auf ein neues Level zu heben und unseren Kundinnen und Kunden ein zeitgemässes, intuitives Nutzungserlebnis zu bieten», sagt Sven Wiederkehr, CEO der Glarner Kantonalbank.

Auch die Login-Seiten für das E-Banking und die Online-Produkte (u.a. hypomat.ch) erscheinen seit Dezember in neuem Look. Die Login-Adresse für das E-Banking ebanking.glkb.ch und die Funktionalitäten bleiben unverändert. Nach dem Login stehen die gewohnten Services wie bisher zur Verfügung. Hinter dem neuen Design stehen wichtige technische Weiterentwicklungen, die eine kontinuierliche Verbesserung der Nutzererfahrung ermöglichen. Gleichzeitig investiert die Glarner Kantonalbank laufend in die Sicherheit ihrer Online-Services und sorgt dafür, dass der Schutz der Bankgeschäfte stets dem neuesten Stand der Technik entspricht.

So erkennen Sie die echte Login-Seite
Für die sichere Anmeldung im E-Banking ist es wichtig, immer die Webadresse zu überprüfen. So kann sichergestellt werden, dass man nicht versehentlich auf einer gefälschten Seite gelandet ist. Kundinnen und Kunden können für mehr Sicherheit im E-Banking ein Lesezeichen auf ihrem Gerät einrichten, so gelangen sie jederzeit direkt zur sicheren Login-Seite. Weitere Tipps für sicheres E-Banking sind auf der neuen Website zu finden.


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Glarner Kantonalbank AG
Hauptstrasse 21
8750 Glarus
Schweiz
Telefon: 0844 773 773
E-Mail: shana.spichtig@glkb.ch
ISIN: CH0189396655
Börsen: BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2241474

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2241474  08.12.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Glarner Kantonalbankmehr Nachrichten