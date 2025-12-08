SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glarner Kantonalbank von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Glarner Kantonalbank-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurden Glarner Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 29,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Glarner Kantonalbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,448 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,90 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 72,07 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 27,93 Prozent.

Glarner Kantonalbank wurde am Markt mit 282,33 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at