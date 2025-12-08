Glarner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655
08.12.2025 10:04:39
SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glarner Kantonalbank von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurden Glarner Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 29,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Glarner Kantonalbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,448 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,90 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 72,07 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 27,93 Prozent.
Glarner Kantonalbank wurde am Markt mit 282,33 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
