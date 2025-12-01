SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Glarner Kantonalbank von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Glarner Kantonalbank-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 24,70 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 404,858 Glarner Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 663,97 CHF, da sich der Wert eines Glarner Kantonalbank-Anteils am 28.11.2025 auf 21,40 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 13,36 Prozent verkleinert.

Glarner Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 288,87 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at