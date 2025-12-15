Glarner Kantonalbank Aktie
SPI-Titel Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glarner Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Glarner Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Glarner Kantonalbank-Anteile bei 19,25 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Glarner Kantonalbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 51,948 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.12.2025 gerechnet (20,90 CHF), wäre das Investment nun 1 085,71 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 8,57 Prozent vermehrt.
Glarner Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 282,42 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
