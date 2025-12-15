Glarner Kantonalbank Aktie

Glarner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655

15.12.2025 07:30:13

GLKB-Filialen Niederurnen und Schwanden feiern Jubiläum

Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges
GLKB-Filialen Niederurnen und Schwanden feiern Jubiläum

15.12.2025 / 07:30 CET/CEST

Glarus, 15. Dezember 2025 – Die Glarner Kantonalbank durfte zum Ende dieses Jahres gleich zwei besondere Meilensteine feiern: 60 Jahre GLKB-Filiale Niederurnen und 50 Jahre GLKB-Filiale Schwanden. Seit Jahrzehnten stehen beide Filialen für kompetente Beratung, Kundennähe und sind fest in den Gemeinden verankert.

In Niederurnen wurde das 60-jährige Bestehen am 15. November 2025 mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Barista-Kaffee, feine Würste vom Grill und strahlende Augen beim Kinderschminken sorgten für eine herzliche Atmosphäre. Filialleiter Michael Hauser und sein Team blickten gemeinsam mit den Gästen auf sechs Jahrzehnte Bankgeschichte zurück – ein Fest der Nähe und Wertschätzung.

Die Filiale Schwanden führte ihre Jubiläumsfeier zum vollendeten halben Jahrhundert am 6. Dezember 2025 durch. Der Samichlaus brachte die Kinderaugen zum Leuchten, während Marroni und warme Getränke für gemütliche Momente sorgten. Filialleiter Stefan Bänz und sein Team nutzten die Gelegenheit, um mit Kundinnen und Kunden die schönsten Erinnerungen zu teilen. 

Rolf Widmer, Bereichsleiter Vertrieb, zeigt sich dankbar: «Diese Jubiläen verdanken wir dem grossen Vertrauen und der Treue unserer Kundinnen und Kunden wie auch dem grossartigen Einsatz unserer Mitarbeitenden, die Tag für Tag ihr Bestes geben.» Die Glarner Kantonalbank ist mit ihren Filialen im ganzen Kanton persönlich für Kundinnen und Kunden da und begleitet sie verlässlich in die Zukunft.

GLKB-Filiale Niederurnen

GLKB-Filiale Schwanden


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Glarner Kantonalbank AG
Hauptstrasse 21
8750 Glarus
Schweiz
Telefon: 0844 773 773
E-Mail: shana.spichtig@glkb.ch
ISIN: CH0189396655
Börsen: BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2245270

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2245270  15.12.2025 CET/CEST

