General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
|
08.01.2026 22:05:46
GM discloses $7bn hit from EV transition and China restructuring
Detroit-based carmaker says it ‘proactively reduced EV capacity’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
