General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
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18.11.2026 12:00:05
GM seeks to double defence revenue
Carmakers move to diversify businesses as global defence contractors turn to automotive technology to accelerate weapons productionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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