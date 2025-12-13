Ressources Robex Aktie
WKN: A0B82Q / ISIN: CA76125Y1051
|
13.12.2025 13:50:38
GNW-News: Kiniéro liefert erstes Erz an Mühle und nimmt Betrieb auf
^Highlights:
* Robex nimmt im Rahmen der Inbetriebnahmeaktivitäten erste Erzlieferung an
die Mühle in Kiniéro vor
* Die Inbetriebnahme der Verarbeitungsanlage verläuft erwartungsgemäß
* Die mechanischen, elektrischen und instrumentellen Systeme funktionieren
gemäß ihrer Auslegung
* Das Projekt ist weiterhin auf Kurs, um im Dezember 2025 das erste Gold zu
gießen
* Der Start der kommerziellen Produktion in Kiniéro ist für das erste Quartal
2026 geplant.
Abbildung 1: Erste Erzlieferung an die Mühle in Kiniéro im Rahmen der
Inbetriebnahmeaktivitäten
QUEBEC CITY, Dec. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische
Goldproduzent und -entwickler Robex Resources Inc (?Robex" oder das
?Unternehmen") (ASX: RXR | TSX-V: RBX) freut sich bekannt zu geben, dass die
erste Erzlieferung an die Mühle seines Goldprojekts Kiniéro (? Kiniéro") in
Guinea, Westafrika, geliefert wurde, noch bevor die erste Goldproduktion, die
für diesen Monat geplant ist, aufgenommen wurde.
Die Inbetriebnahme der Verarbeitungsanlage von Kiniéro schreitet voran, wobei
die mechanischen, elektrischen und instrumentellen Systeme erwartungsgemäß
funktionieren.
Robex ist weiterhin auf Kurs, um im Dezember 2025 in Kiniéro das erste Gold zu
gießen. Die Aufnahme der kommerziellen Goldproduktion wird für das erste Quartal
des Kalenderjahres 2026 erwartet.
Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer von
Robex, sagt:?Mit der Lieferung der ersten Erzmenge an die Anlage in Kiniéro
setzen wir unsere Inbetriebnahmeaktivitäten fort und kommen gleichzeitig der
ersten Goldproduktion für das Projekt einen Schritt näher, die wir noch in
diesem Monat erwarten.
Robex strebt an, Westafrikas nächster mittelständischer Goldproduzent zu werden,
und mit jedem Meilenstein, den wir in Kiniéro erreichen, kommen wir diesem Ziel
näher.
Wir freuen uns darauf, Ihnen in den kommenden arbeitsreichen Wochen weitere
Neuigkeiten zum Projekt mitzuteilen."
Abbildung 2: Erste Erzlieferung an die Mühle in Kiniéro
Abbildung 3: Erste Erzlieferung an die Mühle in Kiniéro
Abbildung 4: Erste Erzlieferung an die Mühle in Kiniéro
Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.
Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter
(entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture
Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit
dieser Pressemitteilung.
Robex Resources Inc.
Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer
Alain William, Chief Financial Officer
E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)
www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/)
Investoren- und Medienanfragen:
Nathan Ryan
NWR Communications
+61 420 582 887
nathan.ryan@nwrcommunications.com.au
(mailto:nathan.ryan@nwrcommunications.com.au)
ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen enthalten
?zukunftsgerichtete Aussagen" und?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne
der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (hier als?zukunftsgerichtete
Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um
Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements
(?Management") zu liefern, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein
besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage
des Unternehmens zu erlangen.
Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen,
Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des
Managements beschreiben, können?zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an
der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen,
wie z. B.?anstreben",?antizipieren",?annehmen",?glauben",?können",
?erwägen",?fortsetzen",?könnten",?schätzen",?erwarten",?prognostizieren",
?zukünftig",?Prognose",?anleiten",?Hinweis",?beabsichtigen",?Absicht",
?wahrscheinlich",?möglicherweise",?könnte",?Zielsetzung",?Chance",
?Aussicht",?Plan",?Potenzial",?sollte",?Strategie",?Ziel",?wird" oder
?würde" oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den
zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht
auf historische Fakten beziehen. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält
diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf den Vertrag über
die Fazilität, einschließlich der Erfüllung der darin festgelegten
aufschiebenden Bedingungen, der Fähigkeit des Unternehmens, die Erlöse aus der
ersten Inanspruchnahme zu verwenden, der Fähigkeit des Unternehmens, die
Kreditfazilität für jede nachfolgende Inanspruchnahme in Anspruch zu nehmen, der
Entwicklung des Kiniéro-Goldprojekts und der Ausgabe von Bonusaktien.
Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf
bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht
zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen
oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen,
Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen
zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden,
dass sich solche Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Solche
Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter: die
Fähigkeit, die Pläne des Unternehmens für das Kiniéro-Goldprojekt, wie in der
entsprechenden Machbarkeitsstudie dargestellt und gegebenenfalls aktualisiert,
vollständig und entsprechend dem zuvor vom Unternehmen kommunizierten
überarbeiteten Zeitplan umzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, die
geplanten Explorations- und Erschließungsprogramme abzuschließen; das Ausbleiben
nachteiliger Bedingungen im Kiniéro-Goldprojekt; das Ausbleiben
unvorhergesehener betrieblicher Verzögerungen; das Ausbleiben wesentlicher
Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen; ein
Goldpreisniveau, das die Rentabilität des Kiniéro-Goldprojekts gewährleistet;
die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin das erforderliche Kapital zur
Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit zu beschaffen; die Realisierung der
Mineralressourcen- und Mineralreserven gemäß den Schätzungen; Annahmen
hinsichtlich der aktuellen und zukünftigen Geschäftsstrategien sowie der lokalen
und globalen geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen das
Unternehmen tätig ist bzw. tätig sein wird; die Fähigkeit des Unternehmens, die
Notierung seiner Stammaktien an der Australian Securities Exchange (?ASX")
abzuschließen und den voraussichtlichen Zeitpunkt dieser Notierung einzuhalten;
die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen gemäß der Fazilitätsvereinbarung;
den Zugang des Kreditnehmers zu den im Rahmen der Fazilitätsvereinbarung
bereitgestellten Mitteln; die zweckgebundene Verwendung der vom Kreditnehmer im
Rahmen der Fazilitätsvereinbarung erhaltenen Beträge gemäß den Vorgaben des
Unternehmens.
Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von denen in den
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, darunter unter anderem: das Risiko, dass
der Kreditnehmer die aufschiebenden Bedingungen für die Inanspruchnahme der
Kreditfazilität nicht erfüllen kann und daher nicht in der Lage ist, einen Teil
oder den gesamten Kapitalbetrag, der ihm gemäß der Kreditfazilitätsvereinbarung
zur Verfügung steht, aufzunehmen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der
Lage ist, einen ausreichenden Cashflow zu generieren oder nachfolgende Fremd-
oder Eigenkapitalfinanzierungen abzuschließen, um die im Rahmen der
Kreditvereinbarung aufgenommenen Beträge zurückzahlen zu können; das Risiko,
dass die Schuldner im Rahmen der Kreditvereinbarung nicht in der Lage sind, die
finanziellen und sonstigen Auflagen der Kreditvereinbarung zu erfüllen, was zu
einem Ausfallereignis führen würde; geopolitische Risiken und
Sicherheitsprobleme im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Unternehmens in
Westafrika, einschließlich der Unfähigkeit des Unternehmens, seine Rechte
geltend zu machen, sowie der Möglichkeit von Unruhen und zivilem Ungehorsam;
Schwankungen des Goldpreises; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen des
Unternehmens zu Mineralreserven und Mineralressourcen; der spekulative Charakter
der Mineralexploration und -erschließung; der Ersatz der erschöpften
Mineralreserven des Unternehmens; die begrenzte Anzahl von Projekten des
Unternehmens; das Risiko, dass das Kiniero-Goldprojekt niemals die
Produktionsphase erreicht (unter anderem aufgrund fehlender Finanzierung); der
Kapitalbedarf des Unternehmens und der Zugang zu Finanzmitteln; Änderungen der
Gesetze, Vorschriften und Rechnungslegungsstandards, denen das Unternehmen
unterliegt, einschließlich Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, sowie
die Auswirkungen dieser Gesetze, Vorschriften und Standards auf die Aktivitäten
des Unternehmens; Beteiligungen und Lizenzgebühren, die an Dritte zu zahlen
sind; Preisvolatilität und Verfügbarkeit von Rohstoffen; Instabilität des
globalen Finanzsystems; Unsicherheiten hinsichtlich der Einführung von Zöllen
durch ein Land, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vereinigten
Staaten, auf Waren oder Dienstleistungen, die aus einem anderen Land in dieses
Land importiert werden, und die letztendlichen Auswirkungen solcher Zölle auf
die Lieferketten des Unternehmens; die Auswirkungen einer hohen Inflation, wie
z. B. höhere Rohstoffpreise; Wechselkursschwankungen, insbesondere zwischen dem
kanadischen Dollar, in dem das Unternehmen derzeit seine
Eigenkapitalfinanzierungen aufnimmt, und dem US-Dollar. das Risiko anhängiger
oder künftiger Rechtsstreitigkeiten gegen das Unternehmen; Beschränkungen für
Transaktionen zwischen dem Unternehmen und seinen ausländischen
Tochtergesellschaften; Schwankungen des Marktpreises der Stammaktien;
Steuerrisiken, einschließlich Änderungen der Steuergesetze oder Steuerbescheide
für das Unternehmen; der Erwerb und Erhalt von Eigentumsrechten sowie der für
den laufenden Betrieb des Unternehmens erforderlichen Genehmigungen und
Lizenzen; Änderungen der Projektparameter und/oder wirtschaftlichen Bewertungen
im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; das Risiko, dass die tatsächlichen
Kosten die geschätzten Kosten übersteigen; geologische, bergbauliche und
explorative technische Probleme; Ausfall von Anlagen, Ausrüstung oder Prozessen,
die nicht wie erwartet funktionieren; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere
Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher
Genehmigungen oder Finanzierungen; die Auswirkungen von Krisen im Bereich der
öffentlichen Gesundheit auf die Aktivitäten des Unternehmens; die Beziehungen
des Unternehmens zu seinen Mitarbeitern und anderen Interessengruppen,
einschließlich lokaler Regierungen und Gemeinden in den Ländern, in denen es
tätig ist; das Risiko von Verstößen gegen geltende Antikorruptionsgesetze,
Exportkontrollvorschriften, Wirtschaftssanktionsprogramme und damit verbundene
Gesetze durch das Unternehmen oder seine Beauftragten; das Risiko, dass das
Unternehmen in Konflikte mit Kleinbergbauern gerät; der Wettbewerb mit anderen
Bergbauunternehmen; die Abhängigkeit des Unternehmens von Drittunternehmern; die
Abhängigkeit des Unternehmens von wichtigen Führungskräften und
hochqualifiziertem Personal; der Zugang des Unternehmens zu angemessener
Infrastruktur; die Risiken im Zusammenhang mit den potenziellen
Verbindlichkeiten des Unternehmens in Bezug auf seine Abraumlagerstätten;
Störungen der Lieferkette; Gefahren und Risiken, die normalerweise mit der
Mineralexploration und der Entwicklung und Produktion von Goldminen verbunden
sind; Probleme im Zusammenhang mit Wetter und Klima; das Risiko von Ausfällen
der Informationstechnologiesysteme und Cybersicherheitsbedrohungen; das Risiko,
dass das Unternehmen die Notierung seiner Stammaktien an der ASX nicht innerhalb
des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt nicht abschließen kann; das Risiko,
dass der Kreditnehmer nicht in der Lage ist, auf die Erlöse aus der
Kreditfazilität zuzugreifen oder die im Rahmen der Fazilitätsvereinbarung
erhaltenen Beträge für die vom Unternehmen festgelegten Zwecke zu verwenden; und
das Risiko, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, sich
gegen alle potenziellen Risiken im Zusammenhang mit seiner Geschäftstätigkeit zu
versichern.
Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen
Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die
dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder
Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen
beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass
die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder
beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und
erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken
könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig in Betracht gezogen werden. Es kann nicht
garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig
erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich
von den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.
Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen
zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder
Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf
zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.
Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei
helfen, die erwarteten finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse
des Unternehmens für die in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten
Zeiträume zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht
geeignet.
Weitere Informationen zu Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die
Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie
im Abschnitt?Risikofaktoren" im Jahresinformationsformular des Unternehmens,
das unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca
(http://www.sedarplus.ca/) oder auf der Website des Unternehmens unter
www.robexgold.com verfügbar ist. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Pressemitteilung werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.
Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/812c0df1-96f4-46a7-9492-
b1912ce38c3f
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f82de95f-c68e-4eeb-b9f8-
53f5b95e1d1f
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aa173b38-81ea-4b50-af4d-
d1e7c28a2558
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8fab4276-003b-4bd4-98bc-
a44867b46d39
