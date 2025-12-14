Ressources Robex Aktie
WKN: A0B82Q / ISIN: CA76125Y1051
|
14.12.2025 19:41:38
GNW-News: Robex reicht Nachtrag zum Informationsrundschreiben im Zusammenhang mit der Änderung des Arrangement Agreement mit Predictive Discovery ein
^QUEBEC CITY, Dec. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (?Robex"
oder das?Unternehmen") (TSX-V: RBX, ASX: RXR) gibt bekannt, dass es im
Anschluss an die Mitteilung vom 10. Dezember 2025 einen Nachtrag (das
?Addendum") zum Management-Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 11.
November 2025 (das?Rundschreiben") eingereicht hat. Der Nachtrag enthält
bestimmte Informationen zur Änderungsvereinbarung (die?Änderungsvereinbarung"),
die zwischen Robex, Predictive Discovery Limited (?Predictive") (ASX: PDI) und
9548-5991 Québec Inc. (?Acquireco") geschlossen wurde, um die zuvor angekündigte
Vereinbarung vom 5. Oktober 2025 zwischen Robex, Predictive und Acquireco
(zusammen mit der Änderungsvereinbarung die?Vereinbarung") geändert wird,
wonach Acquireco, eine direkte hundertprozentige Tochtergesellschaft von
Predictive, alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Robex
(?Robex-Aktien") im Rahmen eines gesetzlichen Arrangement-Plans (das
?Arrangement") gemäß Kapitel XVI - Abschnitt II des Business Corporations Act
(Québec) (die?Transaktion") erwerben wird.
Der Stichtag für die Feststellung der Robex-Aktionäre, die berechtigt sind, eine
Einladung zur Versammlung zu erhalten und dort abzustimmen, bleibt unverändert
der 3. November 2025 um 17:00 Uhr (Eastern Standard Time) (4. November 2025 um
6:00 Uhr Australian Western Standard Time) (?Stichtag").
Der Nachtrag wird den Inhabern von Robex-Aktien zum Stichtag (?Robex-Aktionäre")
im Zusammenhang mit der außerordentlichen Hauptversammlung (?Hauptversammlung")
der Robex-Aktionäre zugesandt, die für den 30. Dezember 2025 um 8:00 Uhr
(Eastern Standard Time) (21:00 Uhr Australian Western Standard Time) einberufen
wurde, damit die Robex-Aktionäre über einen Sonderbeschluss (den?Arrangement-
Beschluss") zur Genehmigung der Transaktion beraten und abstimmen können. Eine
Kopie des Nachtrags wurde im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter
www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca) hinterlegt.
Auf Basis der einstimmigen Empfehlung des Sonderausschusses unabhängiger
Direktoren von Robex (der?Robex-Sonderausschuss") und nach Beratung mit seinen
externen Finanz- und Rechtsberatern hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der
?Robex-Verwaltungsrat") einstimmig beschlossen, dass die Vereinbarung im besten
Interesse von Robex liegt und dass die geänderte Gegenleistung, die die Robex-
Aktionäre im Rahmen der Transaktion erhalten sollen, aus finanzieller Sicht für
die Robex-Aktionäre fair ist. Dementsprechend EMPFIEHLT DER ROBEX-VERWALTUNGSRAT
EINSTIMMIG, DASS DIE ROBEX-AKTIONÄRE AUF DER VERSAMMLUNG FÜR DEN ARRANGEMENT-
BESCHLUSS STIMMEN.
Vertagung der Versammlung auf den 30. Dezember 2025
Die Versammlung, die ursprünglich für den 15. Dezember 2025 um 8:00 Uhr (Eastern
Standard Time) (21:00 Uhr Australian Western Standard Time) angeraumt war, wurde
auf den 30. Dezember 2025 um 8:00 Uhr (Eastern Standard Time) (21:00 Uhr
Australian Western Standard Time) verschoben, um den Robex-Aktionären
zusätzliche Zeit für die Einreichung von Stimmrechtsvertretungsformularen oder
Abstimmungsformularen zu geben.
Die Versammlung wird virtuell abgehalten. Um teilzunehmen, müssen sich Robex-
Aktionäre bis zum 22. Dezember 2020 um 17:00 Uhr (Eastern Standard Time) online
unter www.icastpro.ca/q04g09 (http://www.icastpro.ca/q04g09) (Englisch) oder
www.icastpro.ca/hzwy58 (http://www.icastpro.ca/hzwy58) (Französisch) bis zum
22. Dezember 2025 um 17:00 Uhr (Eastern Standard Time) (23. Dezember 2025 um
6:00 Uhr Australian Western Standard Time) registrieren. Robex-Aktionäre können
über die oben angegebenen Registrierungslinks, die als Zugangspunkt zur
Versammlung dienen, auf die Versammlung zugreifen und daran teilnehmen.
Frist für das Einreichen von Stimmrechtsvertretungsformularen verlängert
Das Stimmrechtsvertretungsformular, das Abstimmungsformular (einschließlich der
CDI-Abstimmungsformulare) und das Übermittlungsschreiben, die den Robex-
Aktionären zusammen mit dem Rundschreiben Ende November 2025 zugestellt wurden,
bleiben gültig. Für Robex-Aktionäre, die mit ihren Robex-Aktien bereits
abgestimmt haben, besteht kein weiterer Handlungbedarf, sofern sie ihre
Abstimmung nicht ändern möchten. Wenn Sie Ihr Stimmrechtsvertretungsformular
oder Ihr Abstimmungsformular noch nicht eingereicht haben oder Ihre Stimme
ändern möchten, lesen Sie bitte die aktualisierten Anweisungen unten sorgfältig
durch.
Die Frist für die Einreichung von Stimmrechtsvertretungsformulare wurde bis zum
29. Dezember 2025, 17:00 Uhr (Eastern Standard Time) am 29. Dezember 2025 (6:00
Uhr verlängert) (die?geänderte Frist für Stimmrechtsvertretungsformulare"). Um
gültig zu sein, muss das Stimmrechtsvertretungsformular spätestens bis zur
geänderten Frist für Stimmrechtsvertretungsformulare per Internet, Telefon oder
Post im Büro der Transferstelle der Gesellschaft, Computershare Investor
Services Inc., in Toronto, 320 Bay St., 14th Floor, Toronto, Ontario, M5H 4A6,
eingegangen sein.
Die Frist zum Einreichen der CDI-Abstimmungsformulare wurde ebenfalls
verlängert. Das CDI-Abstimmungsformular ist nun beim CDI-Register der
Gesellschaft, Computershare Investor Services Pty Limited, per Internet unter
www.investorvote.com.au (http://www.investorvote.com.au), per Post an GPO Box
242, Melbourne, Victoria, 3001, Australien, oder per Fax an 1800 783 447
(innerhalb Australiens) oder +61 3 9473 2555 (außerhalb Australiens) spätestens
bis 17:00 Uhr (Eastern Standard Time) am 28. Dezember 2025 (6:00 Uhr Australian
Western Standard Time am 29. Dezember 2025) (die?geänderte CDI VIF Frist")
einzureichen. CDI-Inhaber werden gebeten, ihre CDI-Abstimmungsformulare so bald
wie möglich einzureichen, um sicherzustellen, dass ihre Anweisungen ausgeführt
werden.
Begünstigte Robex-Aktionäre müssen ihr Abstimmungsformular vorab bei ihrer
Vermittlungsstelle einreichen, um sicherzustellen, dass diese bis zum Stichtag
abstimmen kann. Der Vorsitzende der Versammlung kann den Stichtag ohne vorherige
Ankündigung aufheben oder verlängern.
Anhang zum Informationsrundschreiben
Die im Nachtrag enthaltenen Informationen ergänzen die im Rundschreiben
enthaltenen Informationen, um den Robex-Aktionären ausreichende Informationen
über die Änderungsvereinbarung zur Verfügung zu stellen, damit sie sich ein
fundiertes Urteil über die Ausübung ihrer Stimmrechte aus den Robex-Aktien in
Bezug auf den Arrangement-Beschluss bilden können. Der Nachtrag sollte in
Verbindung mit dem Rundschreiben gelesen werden.
Gemäß der Änderungsvereinbarung erhalten Robex-Aktionäre nun 7,862 voll
eingezahlte Stammaktien am Kapital von Predictive (?Predictive-Aktien") für jede
gehaltene Robex-Aktie (die?geänderte Gegenleistung" oder das?geänderte
Umtauschverhältnis"). Nach Abschluss der Transaktion werden die bestehenden
Predictive-Aktionäre und die ehemaligen Robex-Aktionäre auf vollständig
verwässerter In-the-Money-Basis jeweils etwa 53,5 % und 46,5 % des kombinierten
Unternehmens halten.
Zweites Fairness-Gutachten
Sowohl Cormark Securities Inc. (?Cormark") als auch Canaccord Genuity Corp.
(?Canaccord") wurden beauftragt, die Fairness der geänderten Gegenleistung, die
die Robex-Aktionäre gemäß der Vereinbarung erhalten sollen, aus finanzieller
Sicht zu bewerten. Cormark legte dem Sonderausschuss ein aktualisiertes
Fairness-Gutachten vor (das?Zweite Cormark-Fairness-Gutachten"), wonach zum
Zeitpunkt dieses Zweiten Cormark-Fairness-Gutachtens und vorbehaltlich der darin
dargelegten Annahmen, Einschränkungen und Vorbehalte die geänderte
Gegenleistung, die die Robex-Aktionäre gemäß der Vereinbarung erhalten sollen,
aus finanzieller Sicht für die Robex-Aktionäre angemessen ist. Darüber hinaus
legte Canaccord dem Robex-Vorstand ein aktualisiertes Fairness-Gutachten vor
(das?Zweite Canaccord-Fairness-Gutachten" und zusammen die?Zweiten Fairness-
Gutachten") vor, wonach zum Zeitpunkt dieses Zweiten Canaccord-Fairness-
Gutachtens und vorbehaltlich der darin dargelegten Annahmen, Einschränkungen und
Vorbehalte die geänderte Gegenleistung, die die Robex-Aktionäre gemäß der
Vereinbarung erhalten sollen, aus finanzieller Sicht für die Robex-Aktionäre
angemessen ist.
Der vollständige Text des Zweiten Fairness-Gutachtens ist als Anlage A zum
Nachtrag beigefügt.
Pro-forma-Kapitalisierung
Infolge der geänderten Gegenleistung haben sich bestimmte Pro-forma-Angaben im
Rundschreiben geändert.
Die folgende Tabelle zeigt die pro forma konsolidierte Kapitalisierung von Robex
und Predictive (das?fusionierte Unternehmen") unter Verwendung des geänderten
Umtauschverhältnisses nach Inkrafttreten der Vereinbarung zum 30. Juni 2025.
Wertpapiere((1)) Pro forma nach Umsetzung der Vereinbarung (A$)((2)(3))
----------------------------------------------------------------------------
4.793.405.455 1.251.722.072
Anmerkungen:
1. Nach Inkrafttreten der Vereinbarung wird es zum 30. Juni 2025 Folgendes
geben: 98.275.000 Predictive-Optionsscheine, bestehend aus 98.275.000 Robex-
Optionsscheinen ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens, angepasst um das
geänderte Umtauschverhältnis, 90.395.140 Predictive-Optionen, bestehend aus
einer Kombination aus (i) 37.562.500 Predictive-Optionen und (ii)
52.832.640 Robex-Optionen ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens, angepasst um
das geänderte Umtauschverhältnis, 76.750.000 Predictive PRs und 40.489.300
Predictive PSUs, bestehend aus 40.489.300 Robex PSUs ab dem Zeitpunkt des
Inkrafttretens, angepasst um das geänderte Umtauschverhältnis. Es wird davon
ausgegangen, dass ausstehende Robex-DSUs in bar statt mit insgesamt
3.931.000 Predictive-Aktien beglichen werden. Diese Entscheidung wird jedoch
von Predictive vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens getroffen.
2. Die Pro-forma-Kapitalisierung des fusionierten Unternehmens geht davon aus,
dass die vorzeitige Fälligkeit der börsennotierten Aktienkaufoptionsscheine
von Robex zum 30. Juni 2025 abgeschlossen war.
3. Basierend auf den ungeprüften Pro-forma-Finanzinformationen nach Abschluss
der Vereinbarung, die in Anhang B des Nachtrags enthalten sind, beliefen
sich die kumulierten Verluste zum 30. Juni 2025 auf konsolidierter Basis auf
insgesamt 125.407.956 AUD.
Vollständig verwässertes Aktienkapital
Die folgende Tabelle enthält die voraussichtliche Anzahl und den
voraussichtlichen Prozentsatz der Wertpapiere des fusionierten Unternehmens, die
nach Wirksamwerden der Vereinbarung auf vollständig verwässerter Basis
voraussichtlich im Umlauf sein werden. Die Angaben in der nachstehenden Tabelle
basieren auf den Informationen, die Robex und Predictive zum 12. Dezember 2025
vorlagen.
Anzahl Prozentsatz
Predictive-Aktien 4.793.405.455 94 %
Predictive-Optionsscheine 98.275.000 2 %
Predictive-Optionen 80.634.723 2 %
Predictive-PSUs 40.489.300 1 %
Predictive-PRs 73.680.000 1 %
-------------------------------------------------------------------------------
Gesamt (auf vollständig verwässerter Basis)(1) 5.086.484.478 100,00 %
Ungeprüfte Pro-forma-Finanzinformationen
Die ungeprüften Pro-forma-Finanzinformationen des fusionierten Unternehmens, die
sich aus der Vereinbarung ergeben, und die dazugehörigen Anmerkungen wurden
aktualisiert, um die geänderte Gegenleistung widerzuspiegeln, und sind als
Anlage B zum Nachtrag enthalten.
Die ungeprüften Pro-forma-Finanzinformationen wurden in Übereinstimmung mit den
jeweiligen Rechnungslegungsgrundsätzen von Predictive und Robex erstellt, wie
sie in den Finanzberichten von Predictive, den Finanzberichten von Robex und den
verkürzten Zwischenabschlüssen von Predictive für den Zeitraum bis zum 31.
Dezember 2024 sowie den verkürzten Zwischenabschlüssen von Robex für den
Zeitraum bis zum 30. Juni 2025 angewendet und offengelegt wurden.
Die ungeprüfte Pro-forma-Konzernbilanz zum 30. Juni 2025 berücksichtigt die
Vereinbarung so, als wäre die Transaktion am 30. Juni 2025 abgeschlossen worden.
Die ungeprüfte Pro-forma-Konzernbilanz für die zwölf Monate bis zum 30. Juni
2025 berücksichtigt die Vereinbarung so, als wäre die Transaktion am 1. Juli
2024 abgeschlossen worden. Die ungeprüften Pro-forma-Finanzinformationen
basieren auf den jeweiligen historischen Konzernabschlüssen von Predictive und
Robex.
Die ungeprüften Pro-forma-Finanzinformationen und Anpassungen, einschließlich
der Kaufpreisallokation, basieren auf vorläufigen Schätzungen des beizulegenden
Zeitwerts der erworbenen Vermögenswerte und übernommenen Verbindlichkeiten, den
derzeit verfügbaren Informationen und bestimmten Annahmen, die Predictive unter
den gegebenen Umständen für angemessen hält, wie in den Anmerkungen zu den
ungeprüften Pro-forma-Finanzinformationen beschrieben.
Die ungeprüften Pro-forma-Finanzinformationen dienen lediglich der
Veranschaulichung und sind nicht als Hinweis auf die tatsächlich erzielten
Ergebnisse oder die für zukünftige Perioden erwarteten Ergebnisse zu verstehen,
wenn die hierin dargestellten Ereignisse zu den angegebenen Zeitpunkten
eingetreten wären. Die tatsächliche Finanzlage und die Geschäftsergebnisse des
fusionierten Unternehmens nach Abschluss der Vereinbarung können aufgrund
verschiedener Faktoren erheblich von den in den ungeprüften Pro-forma-
Finanzinformationen ausgewiesenen Pro-forma-Beträgen abweichen.
Haupt-Wertpapierinhaber
Nach bestem Wissen der Direktoren und Führungskräfte von Robex und Predictive
werden nach Abschluss der Vereinbarung die folgenden Personen oder Unternehmen
direkt oder indirekt mehr als 10 % der mit den Predictive-Aktien verbundenen
Stimmrechte besitzen oder die Kontrolle oder Leitung über diese Aktien ausüben:
+-----------------------------+-----------------+------------------------------+
| | | Prozentualer Anteil der |
|Name des Predictive-Aktionärs| Anzahl der | insgesamt |
| und Wohnortgemeinde |Predictive-Aktien|ausstehenden Predictive-Aktien|
+-----------------------------+-----------------+------------------------------+
|BlackRock, Inc. | | |
|New York | 676.349.071 |14,1 % |
+-----------------------------+-----------------+------------------------------+
Wertpapierbestände von Direktoren und Führungskräften
Nach Inkrafttreten der Vereinbarung wird erwartet, dass die Direktoren und
Führungskräfte des fusionierten Unternehmens als Gruppe direkt oder indirekt
insgesamt etwa 22.207.062 Predictive-Aktien besitzen, kontrollieren oder lenken
werden, was 0,46 % der ausgegebenen Predictive-Aktien entspricht.
Neu gefasstes Informationsrundschreiben
Robex gibt außerdem bekannt, dass es ein geändertes und neu gefasstes
Rundschreiben (das?Neu gefasste Rundschreiben") eingereicht hat, um die
ungeprüfte Pro-forma-Bilanz zum 30. Juni 2025 und die ungeprüfte Pro-forma-
Gewinn- und Verlustrechnung für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025 für das
fusionierte Unternehmen (die?Pro-forma-Abschlüsse") der ungeprüften Pro-forma-
Finanzinformationen einzufügen, die als Anhang K dem überarbeiteten
Rundschreiben beigefügt sind. Die Pro-forma-Abschlüsse wurden versehentlich in
der ursprünglichen Einreichung des Rundschreibens ausgelassen. Eine Kopie des
neu gefassten Rundschreibens kann unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+
unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca) eingesehen werden.
Fragen der Aktionäre und Unterstützung bei der Stimmabgabe
Aktionäre, die Fragen zu den in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen
haben oder Unterstützung bei der Ausübung ihrer Stimmrechte benötigen, können
sich an Robex, den Bevollmächtigten für die Stimmrechtsvertretung und Berater
für Aktionärskommunikation, wenden:
Laurel Hill Advisory Group
Gebührenfrei: 1-877-452-7184 (für Aktionäre in Nordamerika) oder 1-800-861-409
(für CDI-Inhaber in Australien)
International: 1-416-304-0211 (für Aktionäre außerhalb Nordamerikas)
Per E-Mail: assistance@laurelhill.com (mailto:assistance@laurelhill.com)
Robex hat Canaccord Genuity als Finanzberater, Peloton Legal Pty Ltd als
australischen Rechtsberater und Osler, Hoskin & Harcourt LLP als kanadischen
Rechtsberater beauftragt. Cormark Securities Inc. wurde als Finanzberater des
Robex-Sonderausschusses beauftragt.
Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.
Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter
(entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture
Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit
dieser Pressemitteilung.
Robex Resources Inc.
Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer
Alain William, Chief Financial Officer
E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)
Ansprechpartner für Investoren und Medien:
Michael Vaughan, Fivemark Partners
Tel.: +61 422 602 720
E-Mail: michael.vaughan@fivemark.com.au (mailto:michael.vaughan@fivemark.com.au)
ÜBER ROBEX RESOURCES INC.
Robex Resources ist ein kanadisches Goldminenunternehmen, das an der TSX Venture
Exchange (TSX-V) und der ASX notiert ist und seinen Hauptsitz in Quebec, Kanada,
hat. Die wesentlichen Liegenschaften von Robex umfassen das Nampala-Projekt in
Mali sowie das Kiniero-Projekt in Guinea.
Kein Angebot
Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung
genehmigt oder abgelehnt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung
erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher
Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen
dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht
gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung
registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von
den US-Registrierungsanforderungen und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-
Bundesstaaten weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder
für deren Konto oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen
im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als
?zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet). Dies umfasst Aussagen zu
Zukunftsaussichten und erwarteten Ereignissen, wie beispielsweise die
Durchführung und den Zeitpunkt der Transaktion sowie die Erfüllung der
Bedingungen für den Abschluss gemäß dem Arrangement Agreement, den Zeitpunkt der
Versammlung und die geänderte Frist für Stimmrechtsvertretungsformulare sowie
die geänderte Frist für die CDI VIF, die Einreichung und Zustellung des
Nachtrags, Pressemitteilungen und alle anderen ergänzenden Unterlagen, die Pro-
forma-Eigentümerstruktur des fusionierten Unternehmens und zukünftige Pläne,
Prognosen, Ziele, Schätzungen und Vorhersagen sowie die damit verbundenen
Zeitpunkte. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen,
die sich auf Umstände, Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen beziehen, die
möglicherweise eintreten, eintreten könnten oder voraussichtlich eintreten
werden, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete
Informationen sind in der Regel an der Verwendung von Begriffen wie?werden",
?schaffen",?verbessern",?potenziell",?erwarten",?Aufwärtspotenzial",
?Wachstum",?schätzen",?voraussehen" sowie ähnlichen Ausdrücken und
Formulierungen zu erkennen - oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen,
Ereignisse oder Ergebnisse eintreten?können",?könnten" oder?sollten". Auch
die Verneinungen oder grammatikalischen Varianten dieser Begriffe weisen auf
zukunftsgerichtete Informationen hin. Obwohl Robex der Ansicht ist, dass die in
den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen
angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete
Informationen verlassen, da keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich
diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen
basieren auf Informationen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser
Aussagen verfügbar waren, und/oder auf der nach bestem Wissen und Gewissen
getroffenen Einschätzung der Führungskräfte und Direktoren von Robex
hinsichtlich zukünftiger Ereignisse zu diesem Zeitpunkt. Sie unterliegen Risiken
und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten
oder angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen
beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Zu diesen Faktoren zählen
unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Vereinbarung,
Veränderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine
wirtschaftliche Bedingungen, gestiegene Kosten und Nachfrage nach
Produktionsfaktoren, der spekulative Charakter der Exploration und
Projektentwicklung, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung
der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Zulassungen sowie der Rückgang
der Mengen oder Qualitäten der Reserven, politische und soziale Risiken (unter
anderem in Guinea, der Elfenbeinküste, Mali und Westafrika im Allgemeinen),
Änderungen der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, unter denen
Robex tätig ist oder in Zukunft tätig sein könnte, Umweltbedingungen,
einschließlich extremer Wetterbedingungen, die Rekrutierung und Bindung von
Personal, Fragen der Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten sowie die
Risiken, die im Abschnitt?Risikofaktoren" im zuletzt von Robex eingereichten
Jahresinformationsformular aufgeführt sind, das auf SEDAR+ unter
www.sedarplus.ca verfügbar ist. Zukunftsgerichtete Informationen sollen den
Lesern helfen, die zum jeweiligen Zeitpunkt bestehenden Ansichten von Robex
hinsichtlich zukünftiger Events zu verstehen, und beziehen sich ausschließlich
auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Recht
vorgeschrieben, übernimmt Robex keine Verpflichtung, die Ergebnisse von
Änderungen an zukunftsgerichteten Informationen, die hierin enthalten oder durch
Verweis aufgenommen sind, zu aktualisieren oder öffentlich bekannt zu geben, um
tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Events oder Entwicklungen, Änderungen von
Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten
Informationen auswirken, widerzuspiegeln. Sollte Robex zukunftsgerichtete
Informationen aktualisieren, sollte daraus nicht abgeleitet werden, dass Robex
weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete
Informationen vornehmen wird. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Informationen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich
diesem Vorbehalt.
_____________________
(1) Es wird davon ausgegangen, dass ausstehende Robex-DSUs in bar statt mit
insgesamt 3.931.000 Predictive-Aktien beglichen werden. Diese Entscheidung wird
jedoch von Predictive vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens getroffen.
Â°
