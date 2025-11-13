Aroundtown Property Holdings Aktie
WKN DE: A14QGA / ISIN: CY0105562116
|Höhere Mieten
|
13.11.2025 12:42:38
Grand City Properties-Aktie dennoch mit Abgaben: Prognose gesichertGrand City Properties-Aktie dennoch mit Abgaben: Prognose gesichert
So konnte das zum Immobilienkonzern Aroundtown gehörende Unternehmen die Mieteinnahmen und das operative Ergebnis trotz des Verkaufs einiger Wohnungen leicht steigern. Die Nettomieteinnahmen legten im Jahresvergleich um ein Prozent auf rund 320 Millionen Euro zu. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel mit 253,5 Millionen Euro ebenfalls ein Prozent höher aus, wie das Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Zudem bestätigte Grand City Properties die Prognose für das laufende Jahr.
Via XETRA büßen die Aktien am Donnerstag zeitweise um 0,91 Prozent ein auf 10,86 Euro.
/zb/mis
LUXEMBURG (dpa-AFX)
