Aroundtown Property Holdings Aktie

Aroundtown Property Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14QGA / ISIN: CY0105562116

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Höhere Mieten 13.11.2025 12:42:38

Grand City Properties-Aktie dennoch mit Abgaben: Prognose gesichertGrand City Properties-Aktie dennoch mit Abgaben: Prognose gesichert

Grand City Properties-Aktie dennoch mit Abgaben: Prognose gesichertGrand City Properties-Aktie dennoch mit Abgaben: Prognose gesichert

Der Wohnungsanbieter Grand City Properties hat in den ersten neun Monaten des Jahres von höheren Mieten profitiert.

So konnte das zum Immobilienkonzern Aroundtown gehörende Unternehmen die Mieteinnahmen und das operative Ergebnis trotz des Verkaufs einiger Wohnungen leicht steigern. Die Nettomieteinnahmen legten im Jahresvergleich um ein Prozent auf rund 320 Millionen Euro zu. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel mit 253,5 Millionen Euro ebenfalls ein Prozent höher aus, wie das Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Zudem bestätigte Grand City Properties die Prognose für das laufende Jahr.

Via XETRA büßen die Aktien am Donnerstag zeitweise um 0,91 Prozent ein auf 10,86 Euro.

/zb/mis

LUXEMBURG (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

TAG Immobilien plant für 2026: Prognose nach Zielanhebung 2025 veröffentlicht
Grand City Properties schafft schwarze Zahlen
LEG Immobilien-Aktie steigt: Operativer Gewinn zieht an

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com,Grand City

Nachrichten zu Aroundtown Property Holdings Plcmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.